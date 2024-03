Urbino, negli ultimi 10 anni residenti in calo dell’11%. Cna: «Calo delle imprese del 14,2%»

URBINO – Calano gli abitanti e i commercianti, Urbino città in declino? Secondo i dati Istat al 2023 gli abitanti di Urbino sono 13.749, mentre nel 2013 erano 15.432.

Il centro studi Cna Marche sottolinea che negli ultimi 10 anni i residenti di Urbino sono in calo dell’11% ed anche la popolazione residente straniera registra un -15%, le imprese attive di Urbino sono calate del 14,2% per effetto soprattutto della diminuzione delle imprese delle costruzioni (-24,7%), manifatturiere (-16,1%), del commercio (-27,5%).

Nel comune di Urbino l’artigianato cala del -20,1% e il commercio al dettaglio del 29%. Il rarefarsi delle imprese che animano centro e città, è strettamente legato alla diminuzione della popolazione e nel comune il fenomeno è più rapido rispetto alla media di provincia e Regione.

Per Oriano Giovanelli, sostenitore della Lista per Scaramucci sindaco (Centrosinistra) «purtroppo non stavamo esagerando parlando di decadenza ed è demenziale che qualcuno pensi che si possa continuare così per altri 5 anni. È urgente cambiare guida alla amministrazione comunale per dare nuove possibilità a Urbino».