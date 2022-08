URBINO – La truffa viaggia su internet. A farne le spese due urbinati. Nel primo episodio la vittima, un 57enne residente nella Città Ducale, aveva risposto ad un annuncio sul web per l’acquisto di un drone. Concordata la cifra, circa 365 euro, e pagato tramite un bonifico il dovuto, il venditore, dopo aver comunicato di aver spedito l’apparecchio, ha fatto perdere le sue tracce. Alla vittima non è rimasto che rivolgersi alla Polizia che, dopo scrupolose indagini, è riuscita a risalire alla responsabile, una donna residente fuori regione, e denunciarla per truffa.



Il secondo episodio ha riguardato un 37enne che aveva messo in vendita un divano. Subito contattato da un potenziale acquirente quest’ultimo si è accordato per fargli avere la cifra pattuita, 350 euro, attraverso il bancomat delle poste di Urbino.



A quel punto la vittima è stata contatta da un finto operatore delle Poste che lo avrebbe “guidato” nelle operazioni necessarie per ricevere i soldi. Peccato che nelle operazioni richieste era proprio il 37enne che avrebbe dovuto versare del denaro per sbloccare la carta. Intuito il raggiro, il giovane ha contattato la Polizia che è riuscita a risalire e denunciare i due responsabili, due 40enni, anch’essi residenti fuori regione.