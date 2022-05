A Urbino tornano le spoglie del duca Federico da Montefeltro in occasione del Seicentenario

URBINO – La città di Urbino vivrà un momento di forte emozione venerdì 3 giugno, quando rientreranno in Urbino i resti mortali del Duca Federico da Montefeltro, dopo lo studio svolto dal Dipartimento di Paleopatologia dell’Università di Pisa.

Un evento chiave anche in occasione delle celebrazioni del 600enario, arricchite da una importante mostra a Palazzo Ducale.

Gli esperti dell’università di Pisa sono arrivati a Urbino nel 2000. Quando aprirono il sarcofago hanno trovato solo un gruppo di frammenti sopravvissuti all’umidità del luogo di sepoltura. Le condizioni di conservazione non hanno permesso il ritrovamento del corpo, se non in maniera molto parziale. Fino al 1620 la salma era ancora ben conservata, poi fu poi spostata nel seminterrato, sotto il pavimento. L’umidità ha fatto il resto. Le riesumazioni che hanno preceduto quella effettuata nel 2000 dall’Università di Pisa sono state due: la prima il 12 luglio 1824 e la seconda il primo dicembre 1938.

Alle ore 18 nella Basilica-Cattedrale di Urbino verrà celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo S.E.R. Mons. Giovanni Tani. Musiche in onore del Duca a cura di La Poliedrica con la partecipazione di Ars Ducale.