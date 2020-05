Pesaro Urbino, task force delle forze dell’ordine nel primo weekend della Fase 2

PESARO URBINO – Sarà una vera e propria task force quella che verrà messa in campo da parte delle forze dell’ordine della provincia di Pesaro Urbino in questo primo weekend della Fase 2. Le giornate assolate e le temperature miti potrebbero infatti indurre le persone ad abbassare la guardia e pensare che l’emergenza oramai appartenga al passato. Una leggerezza che però come cittadini non possiamo permetterci proprio per non vanificare i tanti sacrifici già fatti negli ultimi due mesi.

Ad annunciare il piano d’azione volto a far rispettare le misure di contenimento da parte delle Forze di polizia e delle Polizie locali è stata la Prefettura di Pesaro Urbino. La strategia prevede un massiccio impiego delle forze di polizia, che si avvarranno del concorso dei militari delle forze armate impiegati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” e delle polizie locali, soprattutto nelle aree che costituiscono le principali mete di attrazione in questo periodo: la lente d’ingrandimento sarà quindi volta al controllo di parchi e spiagge. Massima attenzione poi sarà riservata alle eventuali situazioni di assembramento che, come noto, sono assolutamente vietate. Sarà intensificato l’impiego anche delle pattuglie della polizia stradale lungo il tratto autostradale e le principali arterie della provincia.

Le autorità ricordano anche l’importanza delle cautele principali come la distanze sociale e l’uso delle mascherine; per quello che riguarda le attività sportive, da praticare in solitaria, le forze dell’ordine suggeriscono di privilegiare le aree con minori concentrazione di persone. Si rammenta anche che gli spostamenti all’interno del territorio regionale sono ammessi solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.

Nelle ultime due giornate sono stati eseguiti 1.822 controlli sugli spostamenti delle persone con 18 verbali contestati. Verificati anche 934 esercizi commerciali senza contestazioni di violazioni.