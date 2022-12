Urbino, spacciatore latitante arrestato dopo l’inseguimento a Ponte Armellina

URBINO – Spacciatore latitante trovato a Ponte Armellina, arrestato dopo l’inseguimento.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino in seguito a mirati servizi di osservazione effettuati negli ultimi giorni nelle località Ponte Armellina e Urbino 2, hanno proceduto a rintracciare e catturare un cittadino di nazionalità magrebina, trentenne, il quale era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per espiazione della pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione poiché riconosciuto colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’uomo si era reso irreperibile da alcuni mesi. Alla vista dei militari il giovane ha tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo sui tetti dei caseggiati costituenti il complesso edilizio ivi esistente ma, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dai militari. Il soggetto, terminate le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Pesaro per l’espiazione della pena residua di tre anni e mesi tre. L’attività condotta dalla Compagnia Carabinieri di Urbino, rientra nel quadro delle attività di ricerca di soggetti colpiti da pene detentive e resisi irreperibili o nello stato di latitanza.