Urbino: si riunisce il sinodo diocesano, il primo dopo 81 anni

Appuntamento martedì alle 20,30 in duomo con 250 persone tra sacerdoti, consacrati e laici

URBINO – Il primo sinodo dopo 81 anni. Martedì 29 giugno alle ore 20.30, circa 250 persone tra sacerdoti, consacrati e laici si riuniranno al duomo di Urbino per la messa che aprirà il sinodo diocesano “Insieme… al soffio dello spirito”.

Il sinodo, una riunione della comunità credente di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, è un grande evento per la Diocesi, dal momento che verranno stabiliti i nuovi orientamenti legislativi comuni.

Sono passati ottantuno anni dall’ultimo sinodo, anni in cui «la chiesa è cambiata e si è riorganizzata», dice il vescovo monsignor Giovanni Tani al Ducato, che presiederà la funzione. Oltre alla valenza legislativa, è un’esperienza molto attesa dai credenti: sinodo, ricorda il vescovo in una lettera inviata ai fedeli per la Pasqua, “vuol dire camino comune”.

Sarà anche l’occasione, dopo 5 anni, di risentire suonare le campane del duomo. Un silenzio iniziato col terremoto del 2016, durante il quale la cattedrale ha subito danni che hanno richiesto lavori e ne hanno comportato la chiusura per lungo tempo.