Urbino, scuolabus in fiamme: illesi studenti ed autista

URBINO – Attimi di terrore nel pomeriggio del 15 gennaio nell’Urbinate quando uno scuolabus, che faceva servizio di trasporto per l’Istituto Anna Frank, è andato a fuoco. È successo mentre il mezzo si trovava in transito tra Pieve di Cagna e Ca’ Mazzasette.



Al momento del rogo a bordo del veicolo si trovavano quattro persone: l’autista e tre studenti. Erano circa le 15 quando, per cause in fase di accertamento, dal motore del mezzo hanno iniziato a divampare le fiamme. Prontamente l’autista ha fatto scendere i tre ragazzi minorenni dallo sportello posteriore evitando conseguenze peggiori.



Sul posto è giunta una squadra del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio: il veicolo ha subito danni ingentissimi. Incolumi, nonostante il grande spavento, i quattro occupanti che non si sono avvalsi delle cure del 118.