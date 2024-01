Urbino, schianto frontale tra auto e Tir: un ferito estratto dalle lamiere

URBINO – Grave schianto frontale nella mattinata del 29 gennaio lungo la SS 73 bis variante, in località le Cerque di Urbino. Erano circa le 9 quando un mezzo pesante e un’autovettura sono entrati in collisione.



Tutta da definire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Urbino che hanno estratto la persona alla guida della vettura affidandola alle cure dei sanitari del 118 e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. La viabilità lungo la SS73 bis variante è stata temporaneamente interrotta fino alla rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto la Polizia Stradale e Polizia Locale per i rilievi.