Urbino, schiaffi all’addetto alla sicurezza del Conad: due donne arrestate per rapina

URBINO – La spesa di generi alimentari per dissimulare il furto, poi gli schiaffi alla vigilanza e l’arresto.



Nei giorni scorsi due donne dell’est Europa di 21 e 43 anni, residenti in Abruzzo, hanno fatto visita alla Conad del Sasso di Urbino.

Qui sono state osservate dall’addetto alla sicurezza perchè con fare furtivo si erano avvicinare agli scaffali del reparto cosmetico. Hanno iniziato a mettere in borsa prodotti per un valore di qualche centinaio di euro.

Una volta in cassa hanno pagato solo qualche alimento, ma l’addetto alla sicurezza ha chiesto loro di vedere cosa avessero nella borsa. Per tutta risposta gli hanno sferrato schiaffi e pugni e sono scappate. Nel frattempo era già arrivata sul posto la pattuglia del Radiomobile della compagnia carabinieri di Urbino che ha fermato le donne.

Sono state arrestate per rapina impropria. L’arresto è stato convalidato e hanno l’obbligo di dimora in Abruzzo. I prodotti sono stati restituiti.