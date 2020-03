Urbino, ruba il portafogli dell’agente immobiliare, denunciato studente

Nei guai un giovane di 23 anni già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo aveva anche versato il contante, 1500 euro, sul proprio conto in banca, ma i carabinieri lo hanno scoperto. Ecco come sono andati i fatti

URBINO – Rubato il portafogli all’agente immobiliare, denunciato uno studente.

I Carabinieri della Compagnia di Urbino hanno denunciato in stato di libertà per furto con destrezza uno studente 23enne, con precedenti di polizia.

Il 2 marzo scorso, all’interno della locale Stazione Carabinieri, si era presentata a sporgere denuncia una donna, titolare di un’agenzia immobiliare con sede a Urbino. A quest’ultima, infatti, era stato sottratto il proprio portafoglio, custodito dentro una borsa e poggiato sopra un mobile della sede dell’agenzia, contenente la somma in denaro contante di 1.500 euro. All’inizio della giornata lavorativa la stessa non si era accorta di nulla, ma fortunatamente una passante aveva ritrovato il portafoglio e immediatamente restituito alla vittima, senza purtroppo il denaro contenuto all’interno.

Di qui allora la denuncia ai militari della Stazione di Urbino, i quali – dopo aver ricostruito i rapporti intrattenuti dalla donna e le circostanze del furto – sono riusciti ad indirizzare i sospetti nei confronti di un suo cliente e giovane studente che, nell’arco temporale di interesse, con la scusa di aver smarrito le chiavi del proprio appartamento e quindi di aver bisogno di un’altra copia per rincasare, approfittando di un momento di distrazione della donna, le sottraeva il portafoglio all’interno dell’agenzia, versando subito dopo sul proprio conto corrente il denaro derubato.

I Carabinieri dopo alcune ricerche, sono riusciti a rintracciare il responsabile e a restituire l’intera somma sottratta alla denunciante.

Dall’inizio del 2020 si tratta del secondo furto perpetrato e scoperto all’interno di un’agenzia immobiliare di Urbino.

L’attività in argomento, condotta dalla Stazione Carabinieri di Urbino, rientra nel quadro dei servizi di contrasto ai reati predatori.