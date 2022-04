Urbino, riqualificazione del cimitero di San Bernardino: i titolari dei loculi sostengono l’intervento con una quota

URBINO – L’Amministrazione Comunale è pronta a dare il via ai lavori di riqualificazione del cimitero monumentale di San Bernardino, in particolare dei lotti Mausoleo a Valle e a Monte 231 e 231/A, che attualmente si trovano in una situazione di notevole deterioramento.

Un numero importante di persone ha provveduto, nei tempi stabiliti, al versamento del contributo di 135,00 euro necessario a sostenere i costi dei lavori e l’Amministrazione ha sollecitato il resto di utenti interessati, che ancora non hanno effettuato il contributo, attraverso una comunicazione scritta recapitata a domicilio.

«Per un senso di giustizia verso coloro che hanno aderito entro i termini indicati – spiega il Sindaco Maurizio Gambini – riteniamo doveroso insistere con chi non ha ancora provveduto al versamento, fiduciosi nella collaborazione di tutti gli interessati che, così, potranno evitare di dover pagare una maggiorazione dei costi. Nel frattempo, data l’urgenza di intervenire, abbiamo anticipato le somme necessarie per partire con i lavori».

Il Sindaco, infatti, ha dato mandato agli uffici di istruire le pratiche per dare inizio all’intervento di riqualificazione con l’obiettivo di completarlo entro la fine dell’estate.

Il Comune ha ipotizzato il costo per le spese vive di materiali ed esecuzione dei lavori di 46.000 euro per il lotto Mausoleo a Valle, comprese la cappelle sottostanti, per un totale 341 loculi; 10.260 euro per il lotto a Monte 231 e 231 /A per un totale di 76 loculi.

I lavori consistono nel ripristino del solaio e delle ventaglie, rifacimento della copertura in carta catramata, grondaie e discendenti, ripristino delle facciate. Sono esclusi i lavori sugli arredi privati (pietre, lumi, imbiancature interne di loculi o cappelle, ecc.).

L’Amministrazione Comunale invita i titolari o eredi dei loculi, che ancora non lo abbiano fatto, a versare il proprio contributo di 135,00 euro, presso la Tesoreria del Comune di Urbino Unicredit Spa, filiale di Urbino, IBAN: IT 25 N 02008 68703 000104048491 oppure C/C Postale intestato a Comune di Urbino – Servizio Tesoreria N. 13330618.

Nella causale del versamento indicare: lavori cimitero, nome e cognome della persona sepolta, specificando lotto a Valle/cappelle oppure lotto a Monte. Per informazioni e chiarimenti, contattare il numero: 0722-309259.