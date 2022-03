Urbino, padre e figlio in moto travolti da un’auto: sono gravi

URBINO – Sono gravi le condizioni dei due centauri travolti da un’auto nei pressi della rotonda in zona Croce a Urbino, sulla SS73 bis di Bocca Trabaria. I due si trovano all’ospedale Regionale di Torrette. Il terribile schianto si è consumato nel primo pomeriggio del 25 marzo.



I due, un 61enne ed un 36enne, padre e figlio in sella ad una Honda ed una Ducati, facevano parte di un gruppo di motociclisti originari del casertano e si stavano concedendo un giro turistico nella zona. Il più giovane al momento del trasferimento in ospedale sarebbe stato privo di sensi.

A travolgerli sarebbe stata una Lancia Ypsilon condotta da una donna urbinate di 85 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta mentre procedeva in direzione Fermignano-Urbino. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari che, con l’ausilio di due eliambulanze, hanno trasportato in codice rosso padre e figlio al nosocomio regionale. Illesa l’anziana al volante. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la regolamentazione del traffico.