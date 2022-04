URBINO – Sanità pesarese a lutto per la scomparsa dell’ex primario Mario Scoccianti, mancato all’età di 101 anni. Il medico aveva ricoperto il ruolo di primario del reparto di oculistica, da lui aperto, presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino.

Luminare ma anche persona stimata per la sua grande umanità, aveva legato la sua vita professionale a numerose città pesaresi: lo ricordano con affetto in queste ore, oltre che Urbino, anche Pesaro, Urbania, Cagli e Fossombrone.

«E’ stato non solo un valente professionista – lo ricorda l’Area vasta 1 – ma anche un maestro di umanità, capace di trasmettere ai suoi collaboratori la passione per questa professione e soprattutto la capacità di entrare in contatto con i pazienti in modo professionale e allo stesso tempo empatico e delicato. La Direzione di Area Vasta 1 e la Direzione Medica Ospedaliera del presidio unico di Urbino esprimono sentite condoglianze a tutta la famiglia del Dott. Mario Scoccianti, riconoscenti per l’impegno profuso da questo eccellente professionista nell’attività presso l’ospedale di Urbino».