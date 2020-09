Urbino, morso da una vipera mentre taglia l’erba del prato

URBINO – Un fastidio incalzante alla caviglia, un prurito che non accennava a diminuire e due minuscoli fori. Sono stati questi i sintomi che hanno messo in allarme i medici che hanno visitato un uomo di mezza età di Urbania che ha accusato dei sintomi anomali.



L’uomo stava tagliando l’erba in un giardino privato quando ha avvertito un pizzico all’altezza della caviglia. Un episodio a cui non ha dato troppo peso fino a quando non ha iniziato a sentire quelli che potevano essere i sintomi di un principio di shock anafilattico.



Consigliato anche dai parenti, si è diretto al Pronto soccorso più vicino dove i medici hanno subito intuito cosa fosse accaduto ed hanno optato per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Urbino: l’uomo era stato morso da una piccola vipera. Una volta giunto nel nosocomio locale, al ferito è stato iniettato l’apposito siero: nel giro di poche ore è potuto tornare a casa senza ulteriori complicanze.