Urbino, ladri scatenati nel centro storico: svaligiate diverse case

URBINO – Ladri scatenati nel centro storico di Urbino. Diverse le abitazioni visitate dai balordi nell’ultimo weekend. Almeno tre i furti avvenuti in prossimità del centro a distanza di poche ore. Visto il modus e le tempistiche, è plausibile che dietro i blitz ci siano i medesimi autori.



I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio approfittando della concomitante assenza dei proprietari. È facile ipotizzare che i malviventi tenessero sott’occhio gli spostamenti delle loro vittime. Dopo aver forzato gli infissi si sarebbero introdotti nelle case e, una volta dentro, avrebbero fatto razzia di soldi e preziosi per un valore approssimativo di qualche migliaio di euro.



L’amara scoperta è stata fatta qualche ora dopo dai legittimi proprietari: in due casi sono stati avvertiti i Carabinieri locali che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei colpi. Nel terzo caso, le vittime, trattandosi di una seconda casa usata per il weekend, non avevano ancora sporto denuncia.