URBINO – Furto con spaccata alla Casa delle Vigne ad Urbino, nota sede del centro di educazione ambientale di Urbino e, nel piano sottostante, dell’altrettanto importante centro di aggregazione sociale Nonno Mino. La Casa delle Vigne si trova immersa nel verde tra la Fortezza Albornoz e Piazza Borgo Mercatale.



I balordi, approfittando dell’inattività delle associazioni in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, avrebbero agito nelle notti a cavallo tra il 29 ottobre e il 3 novembre rompendo un vetro della porta principale: nel centro di aggregazione anziani sarebbe sparita una cassa stereo del valore di circa 400 euro, mentre non sarebbe sparito nulla dal centro di educazione ambientale.



In entrambi i casi, al di là del bottino, sono stati ingenti i danni agli infissi ma anche all’interno delle sedi. Un’azione particolarmente deplorevole che è stata aspramente condannata dall’Amministrazione urbinate. Sull’accaduto è intervenuta anche Elisabetta Foschi, l’Assessore alle Politiche Sociali: «Un atto gravissimo. Spero si riesca ad individuare i responsabili». Sul furto indagano i Carabinieri locali.