URBINO – Prima ha urtato il guardrail poi è finita sulla corsia di marcia opposta, schiantandosi contro un’altra vettura che procedeva in senso contrario e che, nell’urto, si è ribaltata.



È successo nella serata del 14 agosto non distante dal bivio Borzaga, all’altezza di Santa Barbara. Tre le persone rimaste ferite nell’impatto e trasportate dagli uomini del 118 intervenuti sul posto al nosocomio di Urbino. Dalle indiscrezioni trapelate, nonostante la violenza dell’impatto, nessuno avrebbe riportato traumi particolarmente gravi.



Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del distaccamento urbinate per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia stradale per i rilievi del caso.