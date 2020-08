URBINO – Violento schianto frontale auto – moto sulla strada provinciale 55, km 2, al confine tra Urbania e Acqualagna. È successo nella mattinata del 13 agosto.



Erano circa le 10:30 quando una Bmw Gs con a bordo due coniugi residenti nel milanese ed una Volkswagen app, guidata da una cinquantenne residente nella provincia di Perugia, si sono scontrate. Ad avere la peggio la coppia in moto, in particolare l’uomo che era alla guida del mezzo: nell’impatto entrambi sono stati sbalzati a diversi metri finendo poi rovinosamente a terra.



Sotto shock la conducente della vettura che non dovrebbe aver riportato ferite serie nello scontro. Sul posto sono intervenute due ambulanze e ben due elisoccorsi con il personale medico atterrato in un campo poco distante per soccorrere i tre feriti. La coppia è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Torrette. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale dell’Unione Montana Media e Alta Val Metauro per i rilievi del caso ed una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cagli.