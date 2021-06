Urbino in un giorno, la guida per i turisti che vogliono scoprire la città ducale

URBINO – Una guida per accompagnare il turista a visitare la città ducale. Si chiama Urbino in un giorno. «Un’idea nata per far vivere Urbino in poco tempo, dando indicazioni utili e chiare – spiega Giuseppe Biagetti, docente Isia, socio di Arti Grafiche Stibu – uno strumento economico, veloce e completo. Abbiamo collaborato con gli studenti Isia Bianca Sangalli Moretti e Gianluca Patti». Una guida in cui vengono proposti 21 punti di interesse della città.

La copertina della guida

Il fotografo Paolo Bianchi ha spiegato che il turista ha bisogno di essere guidato perchè non sa dove sono i quadri che solitamente vede in foto. «Ho pensato che le immagini potranno essere una guida per chi viene a visitare la città».



Costerà 1,50 euro, si troverà nelle edicole e tabacchi. Tiziano Mancini, curatore dei testi spiega: «Volevamo descrivere la città in modo sintetico e affascinante. Non ci sono solo palazzo Ducale e casa Raffaello, ma gli oratori e altri punti panoramici per godere Urbino a 360°. Uno strumento per prendere spunto e ritornare».