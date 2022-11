URBINO – Festa abusiva con oltre cento giovani interrotta dalle forze dell’ordine nella notte a cavallo tra il 26 e 27 novembre. L’evento, che si stava svolgendo in un ex agriturismo, oggi abitazione privata, era stato abbondantemente pubblicizzato sui social. Il blitz delle autorità si è svolto intorno alle 3: sono intervenute congiuntamente polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza.



A breve verranno verbalizzate le denunce a vario titolo: la situazione più grave è sicuramente quella dei proprietari dello stabile, rei di aver organizzato ed ospitato un evento non autorizzato. Il luogo era naturalmente sprovvisto di norme di sicurezza ed apposito personale.



Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno potuto constatare la presenza di molti giovani intenti a ballare e consumare alcolici: dopo aver raccolto le generalità, i giovani sono stati fatti uscire ordinatamente. Per loro, almeno per il momento, non dovrebbero esserci conseguenze legali.