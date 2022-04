È successo non distante dalla zona dove si svolge il mercato settimanale. «Non mi sono mai sentito in alcun modo in pericolo»

URBINO – Una famigliola di cinghiali, mamma e svariati cuccioli, a spasso tra le auto vicino al centro della città di Urbino. È successo nella mattinata del 23 aprile non distante dalla zona dove si svolge il mercato settimanale. (A questo link il VIDEO).

A filmare l’incontro ravvicinato è stato l’urbinate Fabio Barone che poi ha condiviso le immagini sui social. Noi di CentroPagina lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare l’incontro: «Ci tengo a sottolineare che non si è trattato di un video di denuncia o in qualche modo “contro” gli animali selvatici che sono presenti nella zona: trovo i cinghiali molto belli e ci tengo anche a dire che non mi sono mai sentito in alcun modo in pericolo. È evidente che dopo i lockdown della pandemia, la presenza degli animali selvatici è aumentata in maniera importante. Ho degli amici che si ritrovano spesso un piccolo branco che gli transita nel giardino: per allontanarli usano i petardi. Ad Urbino e dintorni siamo oramai da tempo abituati alla presenza di cinghiali, ma anche di caprioli, lupi, istrici ed altri…non si tratta di una novità».

Naturalmente non tutte le persone che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con la fauna hanno una visione così positiva della convivenza con ungulati e lupi: «Sia chiaro, – conclude Fabio- non voglio minimizzare la situazione e capisco i disagi degli agricoltori che si trovano recinzioni e coltivazioni danneggiate, degli allevatori che subiscono attacchi dai lupi o degli incidenti stradali causati dagli attraversamenti: io stesso nel corso degli anni ho avuto danni ingenti almeno a due vetture, però dobbiamo ricordarci che i nostri luoghi sono anche casa loro e che noi per primi abbiamo invaso il loro habitat».