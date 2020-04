Urbino, esce con il figlio di 10 anni, ma viene preso con cocaina e hashish

URBINO – Esce con il figlio di 10 anni e un bazar di droghe. Forse la presenza del minore doveva distogliere l’attenzione dei carabinieri di Urbino, ma così non è stato.

Il protagonista è un 38enne magrebino, già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio, sorpreso venerdì pomeriggio dalla pattuglia del radiomobile in località Pantiere. Era in auto assieme al figlio di 10 anni e con un amico.

I militari hanno intimato l’alt e chiesto il perchè dell’uscita, visto il decreto sul Coronavirus. Ma il nervosismo ha tradito il pusher. In auto c’erano 50 grammi di cocaina e 200 grammi complessivi di hashish (due panetti da un etto ciascuno). I carabinieri hanno arrestato il 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta in videoconferenza da remoto, con la partecipazione di carabinieri, procura, tribunale di Urbino e difesa. L’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo gli inquirenti il 38enne era un punto di riferimento per i consumatori locali.