Urbino, l’eroina negli slip: arrestato 41enne

URBINO – Continuava ad aggiustarsi i pantaloni durante il controllo, dagli slip spuntano 30 grammi di eroina.

Gli uomini del nucleo operativo dei carabinieri di Urbino coordinati dal capitano Renato Puglisi hanno arrestato un 41enne romagnolo che con un furgone si stava dirigendo verso la città ducale.

L’uomo è incensurato e disoccupato. I carabinieri lo hanno controllato alle 19 di venerdì proprio ai confini tra Marche e Romagna. Gli uomini dell’Arma si sono insospettiti alla vista del suo fare piuttosto inconsueto e nervoso.

L’eroina che teneva nascosta

Non solo, è ancora in vigore il divieto di spostamento tra regioni e il romagnolo non aveva validi motivi di lavoro o necessità. Il 41enne è stato invitato, per un’ispezione personale alla caserma del comando carabinieri di Urbino. Al personale dei carabinieri non è sfuggito il continuo aggiustamento dei pantaloni; all’interno della caserma lo hanno fatto spogliare e negli slip è stato rinvenuto l’involucro con l’eroina del valore di circa 1.000 euro.



Sono in corso le indagini per accertare sia dove si fosse rifornito il romagnolo, sia a chi fosse destinata da droga. Gli investigatori sono convinti che il viaggio del 41enne romagnolo fosse dettato dal proposito di cedere la droga sottoposta a sequestro a qualche acquirente urbinate. Dopo la direttissima svoltasi al Tribunale di Rimini, il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.