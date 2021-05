Urbino, traffico di cocaina e hashish: quattro pusher in manette

I carabinieri della compagnia di Urbino hanno applicato la misura per tre magrebini e un albanese beccati con oltre 1 kg di hashish e 270 grammi di cocaina

TAVOLETO – Corrieri della droga, quattro misure cautelari per un traffico di hashish e cocaina pronto ad alimentare la zona di Tavoleto e non solo. I Carabinieri della Compagnia di Urbino, supportati da quelli delle compagnie di Pesaro e Riccione, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di quattro misure cautelari emessa dal GIP del tribunale di Urbino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di tre magrebini e uno albanese, di età compresa tra 40 anni ed i 30 anni.

Gli stessi erano stati indagati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (Hashish e Cocaina) nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2020 nei comuni di Tavoleto e quelli limitrofi. Ipotesi investigative pienamente accolte dal GIP che ha emesso i provvedimenti cautelari.

Nel corso delle attività di indagine uno dei soggetti destinatari delle misure era già stato arrestato nella flagranza di reato lo scorso luglio mentre, di ritorno dalla Lombardia, trasportava un chilogrammo di hashish in panetti da 100 grammi, occultati sotto il sedile posteriore dell’auto di proprietà e condotta dalla propria fidanzata.

Uno dei quattro soggetti è stato raggiunto dalla misura cautelare mentre si trovava già alla casa Circondariale di Ferrara dovendo scontare una precedente condanna. Un altro si trovava invece in custodia cautelare nella propria abitazione poiché arrestato il 09 gennaio 2021, sempre dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia CC di Urbino, per la detenzione di 270 grammi di cocaina in concorso con altro suo connazionale.

Le indagini hanno permesso inoltre di identificare numerosi giovani consumatori di sostanze stupefacenti che si rivolgevano agli indagati per soddisfare le loro esigenze. Sono stati cosi documentate centinaia di cessioni sia di hashish che di cocaina.

I personaggi emersi nell’indagine sono risultati tutti senza occupazione e di conseguenza, aldilà di ogni ragionevole dubbio, vivevano del profitto della loro attività delittuosa.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto alla commissione di reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.