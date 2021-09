Urbino, dietrofront sull’orario di chiusura dei locali nel fine settimana

URBINO – Movida, chiusura degli orari posticipata dopo le polemiche di operatori e associazioni di categoria.

Il Sindaco, Maurizio Gambini, ha firmato stamattina un’ordinanza che modifica gli orari di chiusura dei locali durante i finesettimana fino al 15 ottobre. Rimane il limite orario alle 24 per le serate del giovedì, mentre il venerdì e il sabato la chiusura è posticipata alle 1:30.

Come noto, la misura si è resa necessaria per motivi di ordine pubblico e sicurezza, alla luce dei recenti episodi di disturbo della quiete pubblica.

Il Sindaco spiega le motivazioni della decisione: «Dopo gli incontri avuti con le associazioni di categoria, gli esercenti e alcuni rappresentanti di studenti, prendo atto della generale disponibilità alla collaborazione. Questo è un fatto estremamente positivo, perché c’è stata una presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti rispetto alla situazione critica che si verifica in città durante le serate della “movida”. L’ordinanza intende tutelare chi si trova in prima linea a dover affrontare situazioni pericolose, richiamando tutti alla responsabilità.

La misura conferma la necessità di limitare le distorsioni della vita notturna, per cui resta invariato il limite delle 24 per il giovedì. Prendo atto, tuttavia, della disponibilità degli esercenti a diluire gli affollamenti tipici di un’unica serata a favore di una più bilanciata distribuzione delle presenze in altri giorni della settimana, in modo da mantenere la situazione più calma e controllabile.

Nel frattempo continuiamo a monitorare quanto accade, mi auguro che tutti siano più attenti e responsabili».