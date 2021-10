URBINO – Due operari di origini siciliane, rispettivamente di 40 e 31 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Urbino per furto con destrezza di un portafoglio. Ad essere derubato un 77enne urbinate che si trovava presso un supermercato della città quando ha realizzato di non avere più con sé il portamonete.



Da lì è scattata la denuncia e le seguenti indagini da parte dei militari di Urbino che ben presto hanno indirizzato le indagini verso i responsabili. Preziose nell’individuare i responsabili sono state le testimonianze raccolte e le riprese della videosorveglianza del supermercato che hanno mostrato come l’anziano avesse perso il portafogli nei pressi del parcheggio vicino la propria vettura.



Le riprese hanno evidenziato chiaramente due persone, con tute da operaio, che si erano avvicinate alla macchina ed avevano raccolto il portafoglio con fare circospetto per poi allontanarsi a bordo di un autocarro. Nel portafoglio c’erano circa 1.000 euro. I carabinieri sono risaliti all’identità dei due operai attraverso il logo della ditta sul veicolo. Oltra alla denuncia, i due dovranno restituire il bottino al 77enne.