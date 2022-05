Urbino, contromano e ubriaco in centro storico nella sera della movida: multa e fermo del mezzo

URBINO – Contromano e ubriaco in piazza a Urbino. Bloccato e multato.

Alle 4.15 circa del mattino di venerdì 6 maggio, nel corso del servizio di ordine pubblico per le notti del giovedì urbinate, il personale della Forze dell’Odine in servizio ha controllato un’autovettura di grossa cilindrata che, entrata in piazza della Repubblica, aveva imboccato via Raffaello contromano. Subito inseguito, il veicolo, che continuava la corsa imboccando anche via Bramante in contromano, è stato fermato all’altezza di Porta Santa Lucia.

All’interno del veicolo si trovavano quattro persone di origine straniera, provenienti dalla zona costiera della provincia. Il personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, più una pattuglia della Polizia Stradale, ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, dopodiché ha iniziato le procedure di accertamento, proseguite sino alla mattina successiva.

In particolare il conducente, un ventiquattrenne di origine egiziana, risultava irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. Non aveva mai conseguito la patente di guida ed è risultato positivo al controllo con etilometro. Il veicolo risultava non sottoposto a revisione. Per tutte queste ragioni e per le altre infrazioni al codice della strada, sono state comminate altrettante sanzioni amministrative da parte della pattuglia della Polizia Stradale, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e portato presso un deposito convenzionato mediante carro soccorso.

Nella mattinata il giovane veniva accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e per le relative incombenze legate alla permanenza dello stesso sul territorio nazionale, in corso di definizione.

Quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per la sicurezza, in considerazione del fatto che numerosi erano i giovani ancora presenti in piazza e nei locali limitrofi, sebbene piovesse. Conseguenze più gravi scongiurate dall’intervento congiunto tempestivo da parte di tutte le forze dell’ordine presenti nelle immediatezze. Prosegue pertanto l’attività congiunta delle forze dell’ordine del territorio in occasione delle notti del giovedì, i cui servizi continueranno nelle prossime settimane.