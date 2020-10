URBINO – Dopo la maxi rissa consumatasi nella serata a cavallo tra il 17 e 18 settembre in Piazza della Repubblica, le forze di polizia hanno deciso di implementare i controlli riguardanti la movida che da sempre contraddistingue le serate del giovedì.

Vista l’imponente presenza di giovani, gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Urbino, unitamente alle altre Forze di Polizia, hanno effettuato mirati controlli, identificando numerosi avventori ed effettuando verifiche in diversi locali pubblici durante tutto l’arco della nottata.

movida del giovedì

Tantissime le persone provenienti anche dai Comuni limitrofi e da altre Province, come quelle di Ancona, Fermo, Macerata, Rimini e San Marino.

Movida di Urbino

Tante anche le infrazioni riscontrate da numerosi punti di vista tra cui il mancato utilizzo delle mascherine, rese obbligatorie dalle misure attualmente in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus; altre sanzioni sono state elevate per l’inosservanza del regolamento comunale inerente il consumo e il trasporto di bevande alcoliche fuori dai locali, ed infine per il disturbo del riposo delle persone provocato da schiamazzi ed urla. Le infrazioni accertate nel corso della nottata verranno notificate dal Commissariato di P. S. di Urbino nei prossimi giorni.