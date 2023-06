Urbino, bivacchi e mura imbrattate: multe e ragazzini con bombole spray identificati

URBINO – Mura imbrattate e bivacchi: identificati 14 giovani.

Controlli a tappeto da parte del personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Urbino. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione di situazioni di degrado nel centro cittadino e nelle aree di maggiore transito.

Nel corso dei servizi effettuati in diversi giorni e orari sono state complessivamente elevate 14 sanzioni, 13 al regolamento di Polizia Comunale per situazioni di bivacco presso il Centro Commerciale di Santa lucia e una sanzione al codice della strada con fermo amministrativo di un ciclomotore. Rinvenuta anche una bicicletta elettrica risultata rubata a un urbinate e restituita al proprietario nella serata del 7 giugno.

Nel corso di uno di questi controlli, avvenuto in orario notturno nel fine settimana scorso nello stesso centro commerciale, un giovane è stato trovato in possesso di una bomboletta spray, con le mani ancora sporche di vernice. Si trovava insieme ad altri sette giovani presso la zona parcheggi. Le mura adiacenti erano state completamente imbrattate con vernice spray. Sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità in capo al giovane. Le scritte sono della stessa fattura di altre fatte recentemente in molti altri luoghi del centro cittadino.

Sono quindi stati identificati complessivamente 14 giovani residenti a Urbino e nel territorio circostante, in maggior parte minorenni. Uno di questi è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente: è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. I servizi di controllo proseguiranno senza sosta nel prossimo periodo.