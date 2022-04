URBINO – Sarebbero stazionarie le condizioni del bambino di 10 anni morso più volte da uno dei suoi stessi cani, ora ricoverato al Salesi di Ancona. L’aggressione si è consumata nella prima serata del 28 aprile. Il bambino stava dando del cibo ai due cani di proprietà quando all’improvviso uno ha assalito l’altro e, nel tentativo di separarli, il piccolo sarebbe stato a sua volta azzannato.

Le sue urla di dolore sono state udite dai familiari che hanno provveduto a soccorrerlo e ad allontanare l’animale. Subito sono stati allertati gli uomini del 118 che a loro volta hanno chiesto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette dove il bambino sarebbe stato sottoposto ad un intervento di urgenza.



Nonostante non sia in pericolo di vita, le ferite riportate sono state importanti. Ad evitare conseguenze più gravi è stato il pronto intervento del genitore. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine di Urbino per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.