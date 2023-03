Urbino, appartamenti e locali: nuove possibilità per attività commerciali e turistiche

URBINO – Nuove possibilità per chi vuole avviare attività produttive o turistiche a Urbino.

Martedì 7 marzo alle ore 16.30 nella Sala Serpieri di Collegio Raffaello si terrà una riunione congiunta delle Commissioni Consiliari Lavori Pubblici, Urbanistica e Cultura Turismo, Attività Produttive, aperta anche ai professionisti tecnici e operatori del turismo e del commercio.

L’incontro servirà ad illustrare le modifiche urbanistiche e le nuove possibilità di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, introdotte con la recente approvazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di una variante parziale al Prg con la quale si apportano modifiche alla disciplina inerente gli interventi edilizi nel centro storico di Urbino. La norma prevede differenti limitazioni per gli interventi residenziali rispetto alla previgente normativa e introduce nuove possibilità per l’insediamento di attività produttive commerciali, direzionali, di servizi e di strutture per la ricettività turistica (alberghi diffusi, bed and breakfast e appartamenti per vacanze).

Alla riunione delle Commissioni sono stati invitati i professionisti tecnici e operatori del turismo e del commercio, ossia ingegneri, architetti, geometri, associazioni di categoria e agenzie immobiliari operanti nel territorio comunale. Sarà l’occasione per approfondire e dare risposta ad eventuali dubbi interpretativi della disciplina approvata, grazie anche all’intervento e all’illustrazione tecnica dell’Ing. Costantino Bernardini, del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Urbino.

Interverranno il sindaco, Maurizio Gambini, anche in qualità di assessore all’Urbanistica; l’assessore al Turismo Roberto Cioppi, il Presidente della Commissione Consigliare Lavori Pubblici e Urbanistica, Lino Mechelli e il Presidente della Commissione Consigliare Cultura e Turismo, Nicola Rossi.