Per domare il rogo è intervenuta una squadra di Urbino in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale di Pesaro

URBINO – Incendio nella mattinata del 7 marzo ad Urbino. È successo in località Sant’Annunziata in via Le Logge. Le fiamme, scaturite per motivi ancora in via di definizione, hanno coinvolto la parte esterna di un edificio di due piani. L’incendio ha riguardato principalmente gli infissi presenti.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco: per domare il rogo è intervenuta una squadra di Urbino in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale di Pesaro. Dopo aver domato l’incendio ed evitato il propagarsi del fuoco anche nella parte interna, gli uomini del distaccamento locale hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area d’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.