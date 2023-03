Urbino, 76enne trovato senza vita in un campo agricolo

URBINO – E’ stato trovato senza vita in un appezzamento agricolo in località Maciolla di Urbino. A perdere la vita il 76enne Celeste Foglietta. Da quanto ricostruito dalle autorità l’uomo si era recato nel campo nel tardo pomeriggio per andare a riprendere le mucche che si trovavano al pascolo.



A lanciare l’allarme è stata la moglie che, non vedendolo rientrare e non riuscendolo a contattare telefonicamente hanno deciso di andarlo a cercare: la tragica scoperta è stata fatta nei pressi di una piccola scarpata. L’uomo era riverso a terra senza vita. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i carabinieri ed il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.



Presumibilmente la morte sarebbe riconducibile a cause naturali: ad essergli fatale sarebbe stato un malore. La salma è stata trasferita al nosocomio di Urbino dove sarà sottoposta ad autopsia per chiarire senza dubbi le cause di questa tragica fatalità.