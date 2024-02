Urbino, nel 2023 elevate multe per 1,4 milioni di euro

Quasi mezzo milione per l'eccesso di velocità. I turisti stranieri? Più della metà non paga

URBINO – Oltre 1 milione di euro di sanzioni. L’ammontare delle multe elevate nel comune di Urbino nel 2023 è di 1.389.174,26 euro per le violazioni al Codice della strada, 466.677,30 euro solo per la violazione dei limiti di velocità. Di questi 375.951,31 euro è la cifra dei verbali notificati da più di 60 giorni non pagati. Significativa la somma delle contravvenzioni non pagate a residenti all’estero: 43.515 euro, su un totale di quasi 78mila. Comunque molto meglio di qualche anno fa, quando le multe a stranieri non pagate erano il 97 per cento.

A dirlo un documento della Polizia municipale e amministrativa servizi demografici, come riporta l’agenzia Il Ducato. L’importo delle sole sanzioni è di 1.104.455,91 euro comprese quelle a residenti all’estero ai quali si aggiungono 192.648,50 euro di spese di notifica. Il resto, poco più di 92mila euro, sono verbali non esigibili perché ancora non notificati, o per ricorsi ancora in atto o archiviazioni.