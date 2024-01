Urbania, il sindaco consegna alla Befana le chiavi della città

URBANIA – Niente più parcheggi a pagamento ma solo stalli per le scope volanti, niente più sensi unici e divieti ma strade libere per ballare e correre: la Befana riceverà oggi 4 gennaio dal sindaco Marco Ciccolini le chiavi della città e per tre giorni sarà libera di governare come meglio crede Urbania.



Sicuramente la Befana starà preparando qualche scherzo dei suoi per questi giorni di Festa Nazionale dove nella sua città arrivano migliaia di visitatori per poterla ammirare mentre scende dal campanile sulla scopa volante o mentre prepara i golosi crostoli.

Le attività in programma cominciano con l’apertura dell’ufficio postale della Befana, degli stand del gusto e della Fiera, con laboratori, animazione, musica e artisti di strada a spasso per le vie del centro.

Alle ore 15 il tanto atteso momento della consegna delle chiavi della Città con la Befana e le sue aiutanti pronte a far festa sul palco principale. Tra sfilate di moda, balli e giocoleria, dalle 16 inizierà la prima discesa acrobatica della Befana dalla torre civica. La stessa discesa sarà poi ripetuta alle 17 e alle 18.

Alle 18.15 dal teatro Bramante partirà la sfilata della Calza più lunga del Mondo, alla quale la Befana lavora ogni anno e che ha raggiunto la lunghezza di 70 metri. Gran finale la sera con lo spettacolo La Principessa sul Pisello del gruppo teatrale Il Palchettone.

Per tutti e tre i giorni di Festa Nazionale sarà attiva anche la Fiera della Befana, un serpentone di bancarelle ed espositori che circonda la festa con prodotti tipici, artigianato, street food e sapori da tutto il mondo.

La Festa Nazionale è l’occasione perfetta per visitare Urbania con le sue bellezze storiche, ambientali ed enogastronomiche e c’è anche un’occasione speciale quest’anno: «Stiamo lavorando in stretto legame con la Pro Loco Casteldurante -commenta Nadia Bocconcelli, assessore al turismo della città di Urbania- per creare un’edizione della Festa Nazionale della Befana che sia memorabile. Quest’anno il nostro evento sarà anche uno dei primi legati a Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura, sarà un onore essere in questo calendario assieme a Pesaro e agli altri comuni della provincia che hanno supportato questa candidatura».