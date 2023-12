Urbania, schianto tra due auto: ferite tre persone

URBANIA – Violento incidente nella tarda mattinata del 23 dicembre ad Urbania. Erano circa le 11.50 quando due vetture si sono urtate violentemente in via Nardi tanto da farne ribaltare una.



Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre tre persone con apposita attrezzatura e affidate alle cure del 118 presente sul posto con tre ambulanze. Sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi del caso.