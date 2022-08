Urbania, rinvenuta una piantagione di marijuana: arrestato 43enne

URBANIA – Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Fano nel contrasto del traffico e della diffusione delle sostanze stupefacenti. Questa volta i militari della Stazione di Cagli e Colli al Metauro, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Urbania, hanno arrestato un 43enne del posto, per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



L’uomo è stato sorpreso mentre curava una piantagione di marijuana ricavata in un terreno incolto nella periferia del comune di Urbania, e nascosta da vigneto in stato di abbandono. Avuta notizia e accertata l’effettiva presenza della piantagione, i Carabinieri hanno predisposto specifici servizi di osservazione durante i quali hanno notato l’indagato raggiungere il luogo a bordo della propria autovettura, in compagnia dei suoi due cani.

Questi, dopo aver oltrepassato il vigneto, è stato colto proprio nell’atto di prendersi cura della piantagione: ben 28 piante di cannabis, alte fino a 3 metri circa, in perfetto stato di crescita. Ad innaffiarle un vero e proprio impianto di irrigazione del tipo a goccia, realizzato artigianalmente ma perfettamente funzionante, composto da due botti in plastica munite di rubinetto che fungevano da serbatoio dell’acqua, e oltre 50 metri di tubazioni in gomma che raggiungevano l’intera piantagione.

Durante le fasi dell’operazione, il 43 enne si è opposto con decisione agli operanti inveendo contro di loro, salvo poi calmarsi dinanzi all’evidenza delle sue condotte. L’indagato è stato quindi arrestato con l’accusa di coltivazione di coltivazione di sostanza stupefacente, nonché resistenza a pubblico ufficiale.