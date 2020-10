Urbania a colpi di jazz: torna anche in autunno il Durante Festival

URBANIA – Il palcoscenico di Urbania torna ad accendersi anche in autunno: torna il Durante Festival, rassegna musicale che già in estate ha fatto segnare un grande successo di pubblico sia tra gli amanti del jazz che tra i neofiti. A rendere l’evento un’occasione da non perdere sicuramente un’offerta artistica di alto livello, con stelle affermate del panorama jazzistico nazionale e internazionale.

Si parte subito fortissimo già da domenica 18 ottobre. Sul palco del Teatro Bramante saranno di scena InconTrio, con tre nomi importanti della scena pop e jazz: Massimo Moriconi, Ellade Bandini e Nico Gori. Questi artisti vantano nella loro carriera musicale collaborazioni di eccellenza nel jazz e pop italiano e internazionale, ormai diventati loro stessi un’eccellenza per il nostro Paese. Tanto per citare qualche collaborazione è sufficiente fare i nomi di Mina, De Andrè, Stefano Bollani, Phil Woods, Fabio Concato e tantissimi altri. L’appuntamento sarà doppio: sarà infatti possibile anche partecipare a una Master Class con gli artisti prenotandosi al numero 328.6524547.

«Considerato il buon esito della prima edizione estiva del Durante Festival -ha detto Nicola Tallarini, consigliere con delega al Teatro Bramante e ai servizi culturali -, l’amministrazione comunale ritiene opportuno proporre eventi musicali distribuiti nel corso dell’anno sia per garantire ai cittadini un’offerta di qualità sia per supportare un settore, quello dello spettacolo, in gravi difficoltà per i tanti concerti annullati o sospesi».