Urbania, schianto frontale tra due auto costa la vita ad un 73enne

URBANIA – Ancora sangue sulle strade del pesarese. È successo nella giornata del 16 agosto; erano da poco passata le 12 quando due macchine hanno impattato frontalmente sulla strada che da Urbania va a Sant’Angelo in Vado all’altezza del ponte del Barco.



Nello schianto ha perso alla vita Luigino Balducci, 73enne del luogo molto conosciuto in città che era al volante di una Fiat 500. L’uomo sarebbe deceduto sul colpo nell’impatto con la Fiat Bravo condotta da una 47enne.



La donna, in stato di shock, è stata trasportata all’ospedale locale dai sanitari giunti sul luogo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale: saranno loro a dover chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.