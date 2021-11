Urbania, incendio in un deposito di segatura: sul posto i Vigili del Fuoco

Un intervento tempestivo e delicato che ha evitato il peggi: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le cause sono in fase di accertamento

URBANIA – Incendio nella notte a cavallo tra il 4 ed il 5 novembre ad Urbania. Le fiamme si sono sprigionate in un deposito di segatura, sito in Via Santa Maria del Piano 43. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Urbino con un’autobotte.



Un intervento tempestivo e delicato che ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente e raggiungessero una vicina caldaia alimentata a legna. I Vigili del Fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, intorno alle 6.30, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.



Nelle operazioni, nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le cause sono in fase di accertamento: è presumibile che l’incendio all’interno del silo sia stato causato dai corpi caldi presenti nel circuito di aspirazione, generati durante la lavorazione del legno.