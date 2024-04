Urbania e Fermignano baciate dalle Dea bendata: vinti 30mila

URBANIA – Urbania e Fermignano baciate dalle fortuna: l’ultimo concorso del 10eLotto ha regalato complessivamente 30mila euro.



Nella località durantina, come riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9 nell’estrazione abbinata a quella del Lotto di venerdì 29 marzo, mentre i restanti 10mila euro sono andati ad una giocata fatta a Fermignano.



Al momento non si conoscono le ricevitorie delle giocate vincenti che, come da prassi, vengono informate ufficialmente più tardi rispetto il bollettino ufficiale che indica i centri in cui si è vinto.