Urbania, deceduto l’ingegnere Giampaolo Talozzi 24 ore dopo essere stato investito da un camion

URBANIA – Si è spento all’ospedale regionale di Torrette l’ingegnere Giampaolo Talozzi: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente consumatosi nella serata del 28 settembre scorso verso le 19.30 mentre percorreva la Metaurense. Il 70enne era in bici quando sarebbe stato investito da un mezzo pesante.



Le sue condizioni era sembrate subito disperate: il 118 intervenuto sul posto si era anche avvalso del trasferimento in codice rosso in eliambulanza al nosocomio di Torrette.



Sul posto anche i Carabinieri di Acqualagna per i rilievi del caso: saranno loro che dovranno chiarire le responsabilità. Giampaolo Talozzi lascia tre figli Marco, Livio e Lia. Tantissime le attestazioni di cordoglio in queste ore apparse anche suoi social.