Ad Urbania i commercianti ci mettono la faccia: tre video per rilanciare la microeconomia

URBANIA – I commercianti ci mettono la faccia per Emporio Urbania, la piccola Amazon di prodotti e servizi locali. E lo fanno senza indugi, tanto da creare tre video che li vedono protagonisti in prima persona.



Tre clip promozionali lanciate sul web per sostenere Emporio Urbania: si tratta di un progetto che vede diverse attività territoriali mettersi in gioco per consegnare prodotti e servizi a domicilio, a Urbania e nei comuni limitrofi, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, artigiani e commercianti, con l’assessore al Commercio Nadia Bocconcelli e i consiglieri Filippo Bostrenghi, Emma Leoni e Sonia Toccacieli in prima linea.

L’iniziativa, partita proprio dal Comune di Urbania per rilanciare le attività commerciali e artigianali e per sviluppare una rete di consegna di prodotti e servizi, è balzata agli onori per la sua singolarità e freschezza.

Nella prima fase, attivata durante il lockdown, gli sforzi si erano concentrati sulla creazione di una lista digitale sul sito del Comune delle attività che si impegnavano nella consegna a domicilio, nel realizzare una serie di vetrine Facebook per rendere più semplice l’acquisto dei prodotti e nella creazione di una brochure cartacea che è stata consegnata in tutte le case della città.



La Fase 2 del progetto, che corrisponde alla riapertura delle attività, prevede invece tre video in cui sono presenti artigiani e commercianti di Urbania, ma anche i membri dell’amministrazione comunale che hanno coordinato questo speciale progetto.

EMPORIO URBANIA: sosteniAMO le nostre attività [Video 1 di 3] 🛍 VIVA I COMMERCIANTI DI URBANIA | Video 1 di 3 🎬Oggi più che mai bisogna sostenere le nostre attività artigianali e commerciali. Acquistiamo a Urbania e dimostriamo tutti quanto amiamo la nostra città. 👏👉 GuardiAMO e condividiAMO tutti questo video! 😉#EmporioUrbania | #Commercio | #Urbania Pubblicato da Comune di Urbania su Domenica 17 maggio 2020

I primi due video, pubblicati sui canali social del Comune di Urbania, sono divenuti ben presti virali collezionando migliaia di like, condivisioni e visualizzazioni . Il terzo ed ultimo clip verrà pubblicato nella giornata del 29 maggio.

L’iniziativa è piaciuta così tanto che alcuni comuni limitrofi hanno contattato Urbania per capire come si sia riuscito a realizzare l’ambizioso progetto; non solo, alcune attività commerciali hanno anche richiesto di entrare a far parte della rete, pur non avendo sede ad Urbania.

EMPORIO URBANIA: scegliAMO le nostre attività [Video 2 di 3] 🎬 VIVA I COMMERCIANTI DI URBANIA | Video 2 di 3 🆕AcquistiAMO Urbania e sosteniAMO così le attività artigianali e commerciali della nostra città. 👉 GuardiAMO e condividiAMO il secondo video di EMPORIO URBANIA! 😉#EmporioUrbania | #Commercio | #Urbania Pubblicato da Comune di Urbania su Venerdì 22 maggio 2020

L’obiettivo ora è quello di sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente alla ripartenza delle tante attività, facendo i propri acquisti in loco e sostenendo concretamente il rilancio della microeconomia locale, preferendola magari ai grandi colossi della vendita on-line.



A coordinare i lavori c’è l’Assessore al Commercio Nadia Bocconcelli che ha messo al servizio della comunità la sua esperienza in ambito lavorativo come digital strategist: «I primi riscontri sulle vendite ci sono già – prosegue l’assessore Bocconcelli – ore serve il sostegno di tutti i cittadini: serve preferire i negozi di Urbania rispetto ai colossi dell’on-line.

Nadia Bocconcelli

L’amministrazione e i commercianti locali ci hanno messo letteralmente la faccia, accompagnando questo inizio di “fase 2” con tre video molto divertenti e originali dove tutti, negozianti e amministratori, in pochi secondi, dimostrano l’amore per il lavoro che fanno e per la loro città».



E conclude: «Abbiamo dato il segnale di non voler abbandonare nessuno, di far sentire tutti parte di qualcosa di più grande, che si è mosso tempestivamente per infondere anche uno spirito positivo per ripartire. Sono orgogliosa del grande senso di comunità che si è creato e del gruppo di lavoro che si è creato».