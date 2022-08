Urbania, colleziona una decina di decreti di espulsione: arrestato per cumulo di pene definitive

URBANIA – Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per un cumulo di condanne arrivato a oltre 4 anni di reclusione. Trovato dopo settimane di ricerche.

Lui è un marocchino di 35 anni noto alle forze dell’ordine per diversi casi di spaccio di sostanze stupefacenti. E ha collezionato persino una decina di decreti di espulsione dal territorio italiano. Ma la questione non si è mai risolta. Si tratta di un ragazzo nato in Marocco ma che ha lasciato il paese in tenera età. Dunque non ha mai acquisito la cittadinanza marocchina né quella italiana. Per questo ogni volta che veniva preso e mandato ai centri per il rimpatrio, dopo qualche settimana veniva rilasciato in virtù del fatto che non poteva rientrare in Marocco in quanto è una sorta di apolide.



L’altra sera i carabinieri del Norm di Urbino, dopo una serie di piste e ricerche, lo hanno rintracciato in una abitazione di Urbania, ospite di alcuni amici. Così hanno eseguito l’ordine di carcerazione.

Tra i suoi precedenti, circa un anno fa, si segnala il fatto che fu sorpreso in una abitazione a Gradara mentre confezionava della droga con un amico. In quel contesto, all’arrivo dei carabinieri, tentò di scappare sul tetto. Ma fu riacciuffato e convinto a scendere dai coppi. È difeso dall’avvocato Salvatore Asole.