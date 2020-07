Urbania, la cocaina nelle confezioni di detersivo: arrestato un 43enne

Si tratta di un albanese disoccupato e con precedenti per droga. In casa, nel divano, i carabinieri hanno trovato 70 grammi già divisi in dosi e 900 euro in contanti

URBANIA – La cocaina nei barattoli e nelle confezioni di detersivi. Un arresto.

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Urbino, hanno arrestato un uomo di origine albanese di 43 anni, disoccupato e con precedenti specifici per droga.

La cocaina divisa in dosi

I militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Urbania, a seguito di attività investigativa, hanno fermato lo straniero e hanno proceduto a perquisire il suo appartamento ad Urbania. Al termine delle operazioni sono stati rinvenuti, nascosti dentro un divano e contenuti in barattoli in vetro e confezioni di detersivo, 70 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Le restanti attività hanno permesso di trovare anche un bilancino di precisione per la pesatura, sostanze da taglio e ulteriore materiale idoneo al confezionamento della droga, oltre a 900 euro in contanti provento dell’attività illecita.

Contestualmente, un equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri, durante il servizio di prevenzione e repressione per lo spaccio di sostanze stupefacenti, in località Pantiere di Urbino, ha fermato un’utilitaria con a bordo due uomini e una donna di origine magrebina, i quali sono stati trovati in possesso di modica quantità di cocaina e, pertanto, sono stati segnalati alla Prefettura di Pesaro e Urbino quali assuntori di sostanze stupefacenti.

il materiale sequestrato

Questa attività, di intesa con la Procura della Repubblica di Urbino, è finalizzata ad arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in locali notturni frequentati da giovani, in considerazione anche delle fasi di riapertura successive al lockdown.

L’uomo di origine albanese, è stato giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Urbino, al termine del quale è stato condotto agli arresti domiciliari.