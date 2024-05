Urbania, alpinista precipita in parete durante una scalata: salvata dal soccorso alpino – VIDEO

PIOBBICO – Disavventura a lieto fine un per un giovane alpinista rimasto vittima di una brutta caduta sulla Balza della Penna a Piobbico. E’ successo nel pomeriggio del 26 maggio. Il 24enne originario di Rimini è precipitato mentre con un amico si stava arrampicando sulla via denominata “Segui l’Onda” rimanendo appeso nel vuoto dopo un volo di quasi 8 metri. ( A questo link il VIDEO DEL SALVATAGGIO)



A dare l’allarme è stato proprio l’amico che era con lui in cordata. Complicato intervento di recupero al quale hanno partecipato una task force composta da vigili del fuoco di Cagli, il soccorso alpino, il 118, i carabinieri e, da Fabriano, l’eliambulanza Icaro.



L’infortunato è stato raggiunto dal Tecnico di Elisoccorso del CNSAS a bordo di Icaro 02 mediante un verricello di 90 metri e subito trasportato in un piazzale sottostante dove vi era il medico ad attenderlo. L’elicottero ha così effettuato un secondo volo per il recupero del compagno di cordata, nel frattempo legato in sicurezza alla sosta. Il paziente, salito di nuovo a bordo dopo essere stato stabilizzato a terra dal medico di equipaggio, è stato trasferito all’Ospedale regionale Torrette.

Una giornata impegnativa per Soccorso Alpino e Speleologico Marche che, a distanza di qualche ora, è stato nuovamente chiamato in causa per il recupero di tre ragazzi di circa 20 anni, provenienti da Jesi, che avevano smarrito la traccia ed erano finiti a ridosso della cava abbandonata della Gola del Furlo. Un tecnico del CNSAS ha raggiunto attraverso una corda da 100 metri il ragazzo bloccato, mentre gli altri erano riusciti a risalire in maniera autonoma. Una Squadra del CNSAS e dei Vigili del Fuoco ha recuperato il ragazzo ed il tecnico attraverso una manovra di corda chiamata “recupero con contrappesi” dopodiché i tre sono stati accompagnato a valle. Tanto spavento per loro ma nessuna conseguenza. Sul posto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.