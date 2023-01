URBANIA – Si è accasciato improvvisamente a terra: è morto così Matteo Falasconi, 42enne residente in Urbania. L’uomo si trovava nella sua abitazione sita a Cà La Lagia, nelle campagne tra Urbania e Urbino quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.



Nella casa c’erano i familiari che hanno disperatamente cercato di rianimarlo e hanno prontamente allertato il soccorso. La corsa contro il tempo degli operatori del 118 si è rivelata inutile: il 42enne è mancato all’ospedale Ducale poco dopo. L’uomo, che lavorava in campagna, era molto conosciuto e stimato. La notizia della sua improvvisa dipartita ha gettato nello sconcerto tutta la comunità.