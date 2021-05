Università di Urbino, premiati gli studenti meritevoli

URBINO – Si è svolta ieri mattina, per il secondo anno consecutivo in modalità online, la cerimonia di premiazione dei migliori 100 studenti, per l’esattezza 102 a causa dei pari merito, che frequentano l’Università di Urbino nell’ anno accademico 2020/2021 a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Dopo il saluto del rettore Giorgio Calcagnini e del prorettore alla Didattica e alla Comunicazione Giovanni Boccia Artieri, l’Aula Magna del Rettorato ha visto avvicendarsi sullo schermo i “meritevoli” che, grazie al loro impegno tradotto in voti e frequenza, hanno conquistato un premio di 500 euro di riduzione delle contribuzioni studentesche per il prossimo anno accademico.

Il rettore Boccia dell’Università di Urbino

In risposta alle congratulazioni del Rettore, molti studenti di Uniurb hanno sottolineato la soddisfazione di aver avuto la possibilità di proseguire gli studi con regolarità durante la pandemia grazie alla qualità dei servizi ricevuti in modalità streaming, dalle lezioni agli esami e alla possibilità di accesso ai servizi di segreteria e alla documentazione. Senza tuttavia dimenticare, come detto da una di loro che, «come diceva Carlo Bo, Urbino è un luogo dell’anima, che può essere vissuto pienamente soltanto in presenza, come spero riprenderemo a fare presto». Un auspicio condiviso da tutti con il pensiero già rivolto al prossimo anno accademico.

La graduatoria finale è pubblicata sul sito di Unirb al seguente link