4 novembre, Unità d’Italia: la cerimonia e i premiati di Pesaro e Urbino

PESARO – La memoria e i premi. Nella mattinata di venerdì 4 novembre a Pesaro la cerimonia per celebrare il “Giorno dell’Unità d’Italia e la Giornata delle Forze Armate”. Il 28° reggimento “Pavia” aprirà le porte della caserma dalle ore 09.20 alle ore 13. Tale circostanza sarà anche celebrata con una cerimonia militare, che avrà inizio alle ore 9.30 e che si svolgerà alla presenza del prefetto di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi, del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e del comandante del 28° reggimento “Pavia” Colonnello Antonio Di Leonardo.

In questa ricorrenza si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

La cerimonia sarà come sempre caratterizzata dall’alzabandiera alla presenza di un reparto d’onore interforze in armi composto da personale dell’Esercito, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dalla Polizia Penitenziaria.

L’Ufficio Scolastico Provinciale consentirà alle scolaresche di partecipare alla cerimonia celebrativa dove è previsto anche un intervento degli studenti appartenenti all’Istituto “A. Cecchi” di Pesaro.

Nell’occasione sarà deposta, sempre all’interno della caserma, una corona in memoria dei Caduti e, a termine della cerimonia, le autorità civili e militari si sposteranno nel “Salone Metaurense” della Prefettura dove saranno consegnate le “Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (O.M.R.I.) ai cittadini della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ecco i titoli di cavalieri:

1. Bergamaschi Roberta Giovanna – Pesaro

2. Bernardini Sofia – Colli al Metauro

3. Biagiotti Laura – Cagli

4. Bianco Marta – Pesaro

5. Campanelli Paolo Pesaro

6. Carlotti Eugenio – Urbino

7. D’Ascanio Luca – Fano

8. Foschi Cosetta – Gradara

9. Fraternale Meloni Paola – Fano

10. Gallo Salvatore – Fano

11. Lani Gabriele – Urbino

12. Olivetti Anna – Fano

13. Tiviroli Mauro – Pesaro

14. Valeri Fabrizio – Colli al Metauro

15. Vandini Daniela – Urbania

UFFICIALE

Tinazzi Marcella – Pesaro

COMMENDATORE

Giovanetti Ferruccio – Mercatino Conca

GRANDE UFFICIALE

Dolci Alberto – Pesaro

Nel corso della cerimonia verrà consegnata da parte del prefetto anche un’onorificenza (Medaglia d’oro e diploma di vittima del terrorismo) all’ex Ispettore della Polizia di Stato in congedo Cardinali Antonio residente a Pesaro.

Anche la Città di Urbino celebra la ricorrenza nazionale del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Come di consueto la cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, si svolgerà la domenica successiva, domenica 6 novembre 2022.

Il programma prevede alle 11.15 la celebrazione della messa nella chiesa della Santissima Annunziata; a seguire un corteo formato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, istituzioni locali, forze dell’ordine e cittadini partirà dalla chiesa per arrivare al Parco della Rimembranza, con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra di Strumenti a Fiato di Urbino, diretta dal Maestro Michele Mangani.

Alle 12.15 al Parco della Rimembranza ci sarà la preghiera per i caduti di tutte le guerre, poi l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al cippo commemorativo.

Nell’occasione, l’amministrazione comunale, a nome della città di Urbino, ricorda e onora i concittadini caduti in tutti i conflitti per la difesa della pace, rinnovando i valori dell’unità nazionale, dei diritti civili e della pacifica convivenza internazionale.