Un’azienda pesarese nell’albo dei fornitori della Santa Sede

PESARO – La Foredmetal srl, azienda pesarese che opera nel settore della gestione dei rifiuti, è stata riconosciuta come referente in materia ambientale e iscritta all’albo ufficiale fornitori della Santa Sede. Un traguardo raggiunto dall’impresa guidata da Elena D’Aquanno che, già ad aprile, era stata ammessa all’albo dei gestori ambientali della Città del Vaticano.

«Non è stato un percorso privo di ostacoli, essere selezionati tra le aziende designate per conferire direttamente con la Città del Vaticano rappresenta un grande traguardo – dice Elena D’Aquanno – ed esserlo, di nuovo, stavolta presso la Santa Sede simboleggia un successo personale e di tutti i dipendenti della Foredmetal, perché abbiamo lavorato sodo per raggiungerlo e l’iter è stato ancora più difficoltoso. Essere scelti nuovamente tra tante aziende leader nel campo del recupero dei rifiuti, ci onora e ci spinge a fare sempre meglio, animati dalla grande passione per il nostro lavoro».

L’imprenditrice Elena D’Aquanno

Il riconoscimento arriva subito dopo l’entrata in vigore della nuova direttiva europea che vieta l’uso della plastica; si stima che nel vecchio continente vengano prodotti ogni anno 58 tonnellate di questo materiale altamente inquinante.

Anche Papa Francesco, durante il suo Pontificato, ha più volte posto l’accento sui rischi ambientali provocati dall’inquinamento e in particolare dalla plastica, richiamando tutti a sviluppare una responsabilità ambientale per incidere direttamente sulla cura del pianeta.

Dal 2016 la Foredmetal srl, con sede in via San Francesco D’Assisi, aiuta le aziende pubbliche e private a valorizzare i materiali di scarto, recuperandoli attraverso procedure e tecnologie rispettose dell’ambiente e perseguendo un’innovazione sempre sostenibile.

«Nell’impegno in favore dell’economia circolare la Foredmetal mette in campo tutta la sua esperienza, rimanendo a disposizione del comune di Pesaro per qualsiasi intervento nel settore e di tutte le aziende in cerca di soluzioni per il corretto smaltimento dei rifiuti».